Hua Xia Bank Aktie

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WKN: 121420 / ISIN: CNE000001FW7

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hua Xia Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hua Xia Bank wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,335 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 44,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 40,49 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,48 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 CNY, gegenüber 1,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 93,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 168,17 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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