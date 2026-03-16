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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hua Xia Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hua Xia Bank wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,548 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 25,39 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 40,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,88 Milliarden CNY in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,62 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 88,73 Milliarden CNY, gegenüber 186,91 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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