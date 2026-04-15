Huaqin Technology a Aktie

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WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huaqin Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Huaqin Technology A wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,830 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huaqin Technology A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 39,70 Milliarden CNY im Vergleich zu 35,00 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,01 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 203,88 Milliarden CNY, gegenüber 171,20 Milliarden CNY im Vorjahr.

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