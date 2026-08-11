Erste Schätzungen: Huaqin Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huaqin Technology A wird voraussichtlich am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huaqin Technology A 0,740 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,45 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Huaqin Technology A einen Umsatz von 48,94 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,49 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,87 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,75 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 171,20 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at