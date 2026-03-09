Erste Schätzungen: Huaqin Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huaqin Technology A wird voraussichtlich am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,920 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Huaqin Technology A ein EPS von 0,870 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 22,94 Prozent auf 41,64 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,01 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,89 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 161,54 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 109,69 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at