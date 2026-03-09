Huaqin Technology a Aktie

Huaqin Technology a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40SG1 / ISIN: CNE100006M82

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huaqin Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huaqin Technology A wird voraussichtlich am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,920 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Huaqin Technology A ein EPS von 0,870 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 22,94 Prozent auf 41,64 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,01 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,89 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 161,54 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 109,69 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- 86,19 -2,54% Huaqin Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen