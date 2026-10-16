Huatai Securities Aktie

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WKN DE: A1CURX / ISIN: CNE100000LQ8

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huatai Securities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huatai Securities wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,558 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huatai Securities 0,570 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Huatai Securities mit einem Umsatz von insgesamt 10,36 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 26,59 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 CNY, gegenüber 1,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 44,44 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,98 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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