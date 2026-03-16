Erste Schätzungen: Huatai Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huatai Securities gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,432 CNY je Aktie gegenüber 0,860 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 11,67 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 10,86 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,76 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 41,35 Milliarden CNY, gegenüber 44,03 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at