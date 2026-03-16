Erste Schätzungen: Huatai Securities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Huatai Securities lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,432 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Huatai Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,86 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 41,35 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 40,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at