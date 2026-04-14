Huayu Automotive Systems Company Aktie
WKN: 922542 / ISIN: CNE000000M15
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Huayu Automotive Systems Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Huayu Automotive Systems Company lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huayu Automotive Systems Company die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,452 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Huayu Automotive Systems Company 0,400 CNY je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huayu Automotive Systems Company in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 41,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 40,19 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,29 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,00 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 183,65 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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