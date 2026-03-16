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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huayu Automotive Systems Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huayu Automotive Systems Company wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,590 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 CNY je Aktie vermeldet.

Huayu Automotive Systems Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,27 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,15 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,12 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 179,81 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 168,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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