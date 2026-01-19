Hubbell Aktie
Erste Schätzungen: Hubbell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hubbell wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,71 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hubbell noch 3,64 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,18 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 14,37 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,84 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,63 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
