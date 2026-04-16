Erste Schätzungen: Hubbell gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hubbell wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 3,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,15 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,71 USD, während im vorherigen Jahr noch 16,54 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at