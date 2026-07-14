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WKN DE: A2ACSM / ISIN: US4435106079

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hubbell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hubbell öffnet voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hubbell 4,56 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD – ein Plus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubbell 1,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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