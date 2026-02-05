HudBay Minerals Aktie
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: HudBay Minerals legt Quartalsergebnis vor
HudBay Minerals wird voraussichtlich am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,409 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 744,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 827,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,861 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,270 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,72 Milliarden CAD.
Redaktion finanzen.at
