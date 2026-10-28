Erste Schätzungen: HudBay Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HudBay Minerals lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,343 USD je Aktie gegenüber 0,770 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 734,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 465,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,01 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,02 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at