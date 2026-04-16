Erste Schätzungen: HudBay Minerals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HudBay Minerals stellt voraussichtlich am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,382 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HudBay Minerals noch 0,360 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 712,1 Millionen USD für HudBay Minerals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 805,1 Millionen CAD erzielt wurde.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,01 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,84 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at