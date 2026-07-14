HudBay Minerals Aktie

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WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HudBay Minerals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HudBay Minerals lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,278 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 658,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 745,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,01 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,93 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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