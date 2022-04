Erste Schätzungen: Huddlestock Fintech AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Huddlestock Fintech AS Registered wird voraussichtlich am 12.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,010 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 2500 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 13,0 Millionen NOK gegenüber 0,5 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,070 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -0,060 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,0 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,0 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at