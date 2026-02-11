Hudson Pacific Properties Aktie
Erste Schätzungen: Hudson Pacific Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hudson Pacific Properties wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,547 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -8,260 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,71 Prozent auf 187,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -7,483 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -18,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 720,5 Millionen USD, gegenüber 840,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
