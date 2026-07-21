Erste Schätzungen: Hudson Pacific Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hudson Pacific Properties wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,715 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hudson Pacific Properties noch ein Verlust pro Aktie von -2,870 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 180,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,900 USD, während im vorherigen Jahr noch -12,810 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 724,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 834,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at