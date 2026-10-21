Erste Schätzungen: Hufvudstaden (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hufvudstaden (A) wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Hufvudstaden (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 20,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 634,3 Millionen SEK gegenüber 801,6 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,64 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,18 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,43 Milliarden SEK, gegenüber 3,29 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at