Erste Schätzungen: Hufvudstaden (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hufvudstaden (A) wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,37 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,84 SEK erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 843,8 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hufvudstaden (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 640,6 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,27 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,80 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,30 Milliarden SEK, gegenüber 3,18 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at