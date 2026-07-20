Erste Schätzungen: Hugo Boss gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hugo Boss gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,451 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hugo Boss noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,09 USD aus. Im Vorjahr waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at