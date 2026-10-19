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Erwartungen der Experten 19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HUGO BOSS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: HUGO BOSS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HUGO BOSS öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

HUGO BOSS öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,625 EUR je Aktie gegenüber 0,850 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 924,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,89 Milliarden EUR, gegenüber 4,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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Erste Schätzungen: HUGO BOSS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erwartungen der Experten HUGO BOSS öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

19.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
13.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.10.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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