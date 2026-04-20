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Analysten-Erwartungen 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HUGO BOSS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: HUGO BOSS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HUGO BOSS vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

HUGO BOSS veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,233 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll HUGO BOSS nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 890,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 999,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,71 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,61 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,92 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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