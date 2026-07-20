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Analysten im Fokus 20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HUGO BOSS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: HUGO BOSS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quartalszahlen bei HUGO BOSS stehen an. Das prognostizieren Analysten.

HUGO BOSS wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,395 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,91 Prozent verringert. Damals waren 0,680 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,82 Prozent auf 902,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,00 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,61 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,92 Milliarden EUR, gegenüber 4,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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