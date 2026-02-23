Erste Schätzungen: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HUGO BOSS wird voraussichtlich am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,06 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS 1,21 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,92 Prozent auf 1,20 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS noch 1,25 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR, gegenüber 3,09 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 4,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,31 Milliarden EUR generiert wurden.

