23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hugo Boss stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hugo Boss lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hugo Boss noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,03 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD im Vergleich zu 0,670 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 4,88 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,66 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

