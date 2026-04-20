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WKN DE: A1JGC5 / ISIN: US4445601069

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hugo Boss verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hugo Boss wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,268 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hugo Boss 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD im Vergleich zu 0,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,53 Milliarden USD, gegenüber 4,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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