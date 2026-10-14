Huhtamäki Aktie
WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Huhtamäki öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Huhtamäki lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,596 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 991,6 Millionen EUR gegenüber 970,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,45 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,96 Milliarden EUR, gegenüber 3,96 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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