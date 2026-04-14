Erste Schätzungen: Huhtamäki präsentiert Quartalsergebnisse

Huhtamäki wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,560 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Huhtamäki noch 0,540 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huhtamäki in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 958,0 Millionen EUR im Vergleich zu 1,00 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,97 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at