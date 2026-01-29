Huhtamäki Aktie

Huhtamäki für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huhtamäki stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huhtamäki lässt sich voraussichtlich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huhtamäki die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,612 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Huhtamäki einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,53 Prozent auf 1,01 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,99 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 4,13 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Huhtamäki Oyj (Huhtamaki, Huhtamaeki) 29,36 -1,67% Huhtamäki Oyj (Huhtamaki, Huhtamaeki)

