Huhtamäki Aktie
WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Huhtamäki stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Huhtamäki wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,574 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Huhtamäki nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 993,1 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,95 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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