Erste Schätzungen: Hulic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hulic wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 25,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 22,57 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hulic in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 164,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 156,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 162,18 JPY, gegenüber 150,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 833,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 727,45 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at