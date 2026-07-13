Erste Schätzungen: Hulic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hulic wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 37,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,22 Prozent erhöht. Damals waren 36,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 36,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 195,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 162,34 JPY je Aktie, gegenüber 150,50 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 875,09 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 727,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at