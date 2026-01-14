Hulic Aktie
Erste Schätzungen: Hulic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hulic veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Hulic im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,60 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 62,70 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 312,64 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hulic einen Umsatz von 276,63 Milliarden JPY eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 146,69 JPY je Aktie, gegenüber 134,42 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 714,32 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 591,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
