Erste Schätzungen: Humana AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Humana AB wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Humana AB einen Gewinn von 0,310 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,57 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,51 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,73 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 10,20 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at