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Humana AB Aktie

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WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Humana AB wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,05 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Humana AB 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 2,52 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,57 SEK, gegenüber 4,73 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 10,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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