Humana AB Aktie
WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Humana AB wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,05 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Humana AB 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 2,52 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,57 SEK, gegenüber 4,73 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 10,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Humana AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Humana AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Humana AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Humana AB
Aktien in diesem Artikel
|Humana AB
|4,25
|-0,12%