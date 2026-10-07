Humana AB Aktie

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WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Quartalsergebnisse

Humana AB öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,40 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,61 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 SEK im Vergleich zu 4,73 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 10,28 Milliarden SEK, gegenüber 10,01 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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