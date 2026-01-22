Humana AB Aktie

WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Humana AB wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Humana AB einen Gewinn von 0,550 SEK je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,69 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Humana AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,56 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,95 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 10,09 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,30 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
