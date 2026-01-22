Erste Schätzungen: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Humana AB wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Humana AB einen Gewinn von 0,550 SEK je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,69 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Humana AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,56 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,95 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 10,09 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,30 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at