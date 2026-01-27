Humana Aktie

Humana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Humana gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Humana lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -4,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,760 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 32,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,21 Milliarden USD umgesetzt.

27 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,08 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 9,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 129,18 Milliarden USD, gegenüber 117,81 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Humana Inc. 221,50 -1,51% Humana Inc.

