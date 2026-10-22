Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Humana legt Quartalsergebnis vor
Humana äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Humana für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,001 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 40,87 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 25,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,84 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 162,56 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 129,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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