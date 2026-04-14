Erste Schätzungen: Humana präsentiert Quartalsergebnisse

Humana wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Humana 10,30 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Humana in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 39,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 32,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 161,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 129,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at