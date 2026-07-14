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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Humana vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Humana wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Humana ein EPS von 4,51 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 25,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 40,56 Milliarden USD gegenüber 32,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 129,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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