Hundsun Technologie a Aktie
WKN: 136180 / ISIN: CNE000001GD5
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Hundsun Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hundsun Technologies A wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,410 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hundsun Technologies A 0,310 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,30 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,614 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,13 Milliarden CNY, gegenüber 6,52 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
