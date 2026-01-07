Erste Schätzungen: Huntington Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huntington Bancshares lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,332 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Huntington Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Huntington Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,85 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at