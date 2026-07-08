Erste Schätzungen: Huntington Bancshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huntington Bancshares präsentiert voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,360 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Huntington Bancshares noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,56 Prozent auf 2,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Huntington Bancshares noch 3,01 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD aus. Im Vorjahr waren 1,39 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 11,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at