Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Huntington Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Huntington Bancshares veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,229 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Huntington Bancshares 0,340 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huntington Bancshares in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden USD im Vergleich zu 2,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,37 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.
Analysen zu Huntington Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Huntington Bancshares Inc.
|13,76
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.