Erste Schätzungen: Huntington Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Huntington Bancshares veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,229 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Huntington Bancshares 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huntington Bancshares in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden USD im Vergleich zu 2,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,37 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at