Erste Schätzungen: Huntington Ingalls Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Huntington Ingalls Industries stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,80 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,55 Prozent verringert. Damals waren 3,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,15 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,29 USD, gegenüber 15,39 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 13,00 Milliarden USD im Vergleich zu 12,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at