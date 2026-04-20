Erste Schätzungen: Huntington Ingalls Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Huntington Ingalls Industries wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,79 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Huntington Ingalls Industries 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Huntington Ingalls Industries 2,73 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,39 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,95 Milliarden USD, gegenüber 12,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at